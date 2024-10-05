«ДНР»: Дрони атакують Горлівку

Окупована Горлівка цілий день перебуває під прицілом дронів, заявили в групуванні «ДНР». В окупаційній адміністрації заявили, що кількість постраждалих від удару автобусом досягла 11.



Пізніше показали наслідки удару дрона по поліклініці у житловому масиві «Комсомолець».

Вночі також під обстріл потрапив мікрорайон «Квартал 245».

У районі ринку по вулиці Жлоби на Комсомольці безпілотник ударив по автомобілю, стверджують в угрупуванні.

Раніше угрупування «ДНР» показали наслідки атаки безпілотника на будівлю колишньої міськадміністрації Горлівки. Нині тут розташовується окупаційна влада.