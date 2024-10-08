Бригада «Лють» показала, як захищає Торецьк

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» показала, як веде захист від російських окупантів у Торецьку.
«Побачити Торецьк та померти – головне кредо ворога. Окупанти сунуть наче скажені: постійні обстріли з авіації, артилерії, мінометів, робота fpv-дронів, але наші бійці не здаються. Для воїнів батальйону спеціальних операцій "Еней", бригади Нацполіції "Лють" захист України – найкраща робота у світі», - йдеться у підписі до відео.
У звіті Генштабу ЗСУ зазначають, що на Торецькому напрямку РФ, за підтримки авіації, зосередила свої зусилля в районах Торецька та Неліпівки, де сталося вісім бойових зіткнень, сім із цих атак досі тривають.
Раніше повідомлялося, що бої за Торецьк продовжуються, окупант зайшов на східну околицю міста.
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