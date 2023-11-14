Війська РФ обстріляли село у Краматорському районі

Окупанти вдень 14 листопада здійснили артилерійський обстріл села Яблунівка Краматорського району.



Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



Обійшлося без жертв. Пошкоджень зазнали шість приватних домогосподарств.



Кадри обстрілу зафільмували місцеві жителі.



За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).



Нагадаємо, у Вугледарі залишаються близько сотні місцевих, окупанти не полишають спроб захопити місто.