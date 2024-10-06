Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару

Суспільство



Росія захопила Вугледар на Донеччині. «Клята фортеця» - саме так місто називали пропагандисти - не здавалася з моменту повномасштабного вторгнення. Але в результаті Вугледар таки не встояв під натиском штурмів з авіабомб. Сили оборони змушені були вийти із населеного пункту. Які можуть бути наслідки, чи варто чекати обвалу фронту на північ від Вугледара — читайте у статті «Новин Донбасу».



Бойові дії



Армія РФ скинула три керовані авіабомби на Костянтинівку, одна людина загинула, двоє поранені. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, магазин, кафе, пошту, лінію електропередач. Щонайменше 4 людей поранено внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених – 1 дитина, постраждалих доставлено до лікарні. РФ вдарила ракетою Х-22 по Краматорську. Пошкоджено пожежно-рятувальну частину та промислові об'єкти.



Через бойові дії минулої доби знеструмлено 13,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах Донеччини.



Під час нічної атаки безпілотників на Одещину постраждала одна людина, вона перебуває у тяжкому стані. Також в Одесі пошкоджено складські приміщення та вантажні автомобілі.



Військовослужбовці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила» знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Його вартість 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрону, яким розвідники спалили "Осу" - кілька сотень доларів.



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