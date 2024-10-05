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Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину

05 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину

Суспільство

В угрупуванні «ДНР» визнали , що російські військові не можуть евакуювати мирних жителів із нещодавно захопленого Вугледара. Загалом на руїнах міста залишаються близько 100 осіб, серед них є діти. Тим, хто ховається у підвалах, російські військові привозять продукти та воду, стверджують у «ДНР».

Міжнародний Реєстр збитків України (RD4U) запустили 2 квітня 2024 року. Першим було відкрито прийом заяв у категорії, пов'язаній із пошкодженням та знищенням житла внаслідок російської агресії. На сьогодні до Реєстру їх уже подали понад 10 тисяч. Як правильно оформити заяву про зруйноване чи пошкоджене житло та на які важливі аспекти необхідно звернути увагу — у матеріалі «Новин Донбасу».

Бойові дії

 Російська армія обстріляла Бахмутський, Волноваський та Краматорський райони Донецької області. Двоє людей загинули, ще шість поранені. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі та гараж. 

У боях за Вугледар Донецької області лише 155-а та 40-а бригади морської піхоти ЗС РФ могли втратити понад 2100 осіб з урахуванням тяжко поранених, загиблих і зниклих безвісти. Це 40% довоєнної чисельності цих двох підрозділів, пише ВВС. Видання проаналізувало дані про втрати РФ, виходячи з доступної інформації.

Над Костянтинівкою в Донецькій області, ймовірно, було збито новітній російський безпілотник С-70 «Мисливець». Такого висновку дійшли українські OSINT-аналітики. Серед російських z-блогерів також є ті, хто згоден із версією про збиття саме «Мисливця». Деякі уламки впали на приватний сектор у Костянтинівці. Пошкоджено кілька приватних будинків, почалася пожежа.

В окупованій Горлівці вранці 5 жовтня дрон ударив по автобусу з пасажирами, поранено водія та вісім пасажирів. Також пошкоджено одну з колишніх адміністративних будівель. Наразі там розташовуються органи угруповання «ДНР».

Сили оборони України вразили три командні пункти російських окупантів: 35-й та 27-й окремих мотострілкових бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів уточнюються.

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