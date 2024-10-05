Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів

В угрупуванні «ДНР» заявили, що російські військові не можуть евакуювати мирних жителів із нещодавно захопленого Вугледара.



Тим, хто ховається у підвалах, російські військові привозять продукти та воду, стверджують у «ДНР».



Окупанти визнали, що мирні мешканці залишаються практично у всьому житловому секторі Вугледару, серед них є діти. Загалом на руїнах міста залишаються близько 100 осіб. Вони відмовилися від евакуації українськими службами, коли це було ще можливо.



Тепер же окупаційні війська чекають на «покращення оперативної ситуації в місті», щоб люди змогли виїхати.

Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар.



Наступного дня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що вихід українських військ з Вугледару був контрольованим, оскільки росіяни не захопили техніку та полонених.



Евакуація поранених українських військових із Вугледару була складною, але вихід із міста дозволив мінімізувати втрати.



Відступ Збройних сил України з Вугледару був правильним кроком, заявив президент України Володимир Зеленський.