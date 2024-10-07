Троє жителів Донецької області загинули від обстрілів РФ за добу

Через обстріл РФ загинули троє мешканців Донецької обл. Фото: Філашкін

Минулої доби, 6 жовтня, росіяни вбили трьох мешканців Донеччини: у Костянтинівці, Часовому Яру та Іллінці. Про це у фейсбуці написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 12 людей в області за добу отримали поранення. У Біленькому поранено трьох мешканців, по одному в Торецьку, Шахтарському, Ізмайлівці, Шевченковому, Серебрянці, Іллінці, Часовому Яру. Також дві людини були травмовані в Костянтинівці», — додав він.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи склала 2800 осіб убитими та 6237 – пораненими.



Раніше, 5 жовтня, росіяни вбили двох жителів Донеччини : у Великій Новосілці та Торецьку.