Поліцейські показали евакуацію людей похилого віку із Селидового

Поліція евакуювала частину літніх жителів Селидового. Фото: кадр із відео

Під розривами снарядів поліцейські продовжують евакуювати жителів Селидового, правоохоронці показали, як вивозять людей похилого віку з міста. Відео опублікували на сторінці фейсбуку поліції Донецької області.







«Від ворога місто відділяють лічені кілометри. Ситуація для цивільних тут – критична. У Селидовому під вогнем залишилось близько 500 мешканців. Страх за життя змушує людей звертатися до поліції за допомогою в евакуації», - розповіли правоохоронці.



Зазначається, що кожна евакуація відбувається у прискореному темпі, адже ворог безжально обстрілює евакуаційні маршрути, а дрони постійно кружляють над головами.



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