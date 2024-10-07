ГУР провело спецоперацію та вивело з ладу тральщик Балтійського флоту РФ «Олександр Обухов»

Спецоперація ГУР на тральщику Балтійського флоту РФ «Олександр Обухов». Фото: кадр із відео

У результаті успішної спецоперації ГУР виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ «Олександр Обухов». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Корабель, що базувався у місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, отримав серйозні пошкодження – через появу отвору в газоході у двигун потрапила вода.



Наразі російський тральщик став на капітальний ремонт. І це може бути серйозною проблемою, оскільки пошкоджений двигун М-503 – дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний і дороговартісний.



«Олександр Обухов» - вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту РФ за останні пів року.

Нагадаємо, що вночі 7 жовтня ЗСУ вдарили по нафтобазі в окупованій Феодосії, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.