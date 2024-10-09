Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА

Сьогодні вночі, 67-й арсенал ГРАУ у місті Карачев Брянській області був атакований безпілотниками. Відео вибухів мешканці опублікували у соцмережах.



За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, вночі сили ППО Міністерства оборони РФ над територією регіону перехопили та знищили 24 безпілотні літальні апарати.



Нагадаємо, в результаті успішної атаки понад 100 українських дронів на склад боєприпасів у Тверській області РФ знищено великі запаси ракет.