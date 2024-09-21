Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Торопецькому районі РФ

Дрони атакували Тверську область 21 вересня. Фото: соцмережі

Вночі у суботу, 21 вересня, Торопецький район Тверської області також потрапив під обстріл. Так, безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Жовтневому. Про це повідомляє Astra.



Як зазначається, у цьому складі зберігався 23 арсенал головного ракетно-артилерійського управління російського міністерства оборони. Він знаходиться приблизно за 16 км від знищеного 18 вересня 107 арсеналу ГРАУ.



Пожежа на 23 арсеналі також зафіксувала онлайн-сервіс NASA FIRMS.



Раніше ми писали, що в ніч на 21 вересня безпілотники завдали удап по складу артилерійських боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.