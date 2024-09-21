Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Торопецькому районі РФ

Вночі у суботу, 21 вересня, Торопецький район Тверської області також потрапив під обстріл. Так, безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Жовтневому. Про це повідомляє Astra.
Як зазначається, у цьому складі зберігався 23 арсенал головного ракетно-артилерійського управління російського міністерства оборони. Він знаходиться приблизно за 16 км від знищеного 18 вересня 107 арсеналу ГРАУ.
Пожежа на 23 арсеналі також зафіксувала онлайн-сервіс NASA FIRMS.
Раніше ми писали, що в ніч на 21 вересня безпілотники завдали удап по складу артилерійських боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.
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