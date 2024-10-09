У Торецьку точаться бої, Сили оборони стримують окупантів — ОТГ «Луганськ»

У Торецьку на вулиці Центральній точаться бої, росіяни продовжують атакувати. Ситуація постійно змінюється. Про це повідомила прессекретарка ОТГ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону.



«Ситуація незмінна — ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Проте бої у місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо та відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під'їзд, і ми також їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно відрізняється там буквально за години», — зазначила вона.



Окрім того, російські окупанти штурмують позиції, зокрема, в районах Часового Яру та Нью-Йорка.



За даними Бобовнікової, загарбники намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 людей.



«Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову і знову нас штурмують», — підсумувала прессекретарка.



Раніше Бобовнікова розповідала, що ЗСУ вдається стримувати армію РФ.