«Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу президента

Українська правда заявляє про тривалий системний тиск з боку ОП. Фото: відкриті джерела

Редакція українського видання «Українська правда» заявила про тривалий та системний тиск з боку Офісу президента України на окремих журналістів. Про це повідомляється у відомстві видання.



На думку працівників видання, ОП причетне до таких дій:



- блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами «Української правди» та участі в заходах;



- тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з УП;



- відверто емоційне спілкування президента Зеленського з журналістом УП Романом Кравцем, свідками якого у прямому ефірі ми всі були.



«Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику. Особливо обурливо це усвідомлювати в часи повномасштабного вторгнення Росії до України, коли вкрай необхідна наша спільна боротьба як за виживання, так і за демократичні цінності», — йдеться у повідомленні.



У виданні додали, що робота «Української правди» полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства, а вільний вибір тем та героїв для публікацій є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа.



«Кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів «Української правди» буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Кожна така спроба лише зміцнює нашу мотивацію викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади», — резюмували у заяві.