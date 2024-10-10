ЗСУ знищили три російські «Шахеди» за допомогою «Стінгерів»

ЗСУ збили три «Шахеди» за допомогою «Стінгерів». Фото: кадр із відео

38 окрема бригада морської піхоти опублікувала відео, на якому показано, як бійці збивають «Шахеди» за допомогою «Стінгерів».







На відео потрапила нещодавня робота зі знищення «Стінгерами» 3-х російських «Шахедів» під час нічної роботи підрозділу ППО 38-ї окремої бригади морської піхоти..



Загалом тієї ночі морпіхи збили сім «Шахедів» росіян. Нагадаємо, в результаті успішної атаки ЗСУ та СБУ вражена база зберігання «Шахедів» у Краснодарському краї РФ.