ППО України збила дві ракети та 56 із 87 «Шахедів»

ППО України збила 2 ракети та 56 з 87 «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів, українська ППО змогла збити 56 ударних БпЛА та дві ракети. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА «шахед».

«В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях», — пояснили у ЗС ЗСУ.



Також наголошується, що 25 безпілотників (станом на 09.00) локально втрачено в різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.



Нагадаємо, внаслідок нічної атаки «шахедів» на Одесу постраждали складські приміщення та вантажні автомобілі.