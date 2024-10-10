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Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку

10 жовтня 2024, 11:50

Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку

Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

ЗСУ продовжують стримувати російську армію на Покровському напрямку, захисники застосовують танки, обстрілюючи будинки зайняті росіянами. Відео опублікував танковий батальйон 59 ОМпБр імені Якова Гандзюка.

«Ка**пи сховалися і думали пограти в хованки, але наш танчик добре грає і знайшов усіх та навіть більше», - йдеться в повідомленні 59 ОМпБр.

Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Двадцять п'ять атак наші військовослужбовці відбили на Покровському напрямі.

Зазначається, що окупанти намагалися просунутися неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру.

Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.

Раніше стало відомо, що ЗСУ контратакували та просунулися під містом Покровськ Донецької області.

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