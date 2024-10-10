Російські загарбники вдарили по Миколаєву: є постраждалі

Російські окупанти вдень, 10 жовтня, атакували Миколаїв. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



У місті місцеві жителі двічі чули вибух — об 11:45 та о 12:07.



«Станом на зараз, постраждали двоє людей, надали допомогу амбулаторно», — зазначив він.



Наші служби обстежують район поруч із прильотом щодо пошкоджень у житловому секторі.



Раніше ми писали, що в ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували Україну за допомогою 62 ударних БПЛА та 8 ракет різних типів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 41 БПЛА.