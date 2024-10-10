Батька сповістили про смерть: нардеп перевіряє інформацію про загибель полоненої української журналістки Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина. Фото: Facebook

Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що зараз уточнює інформацію про долю полоненої журналістки Вікторії Рощиної в Росії. Спочатку, за його даними, стало відомо про смерть журналістки.



«Таланливу журналістку росіяни взяли заручницею у серпні 2023 року. А тепер убили», — написав депутат. Потім він видалив допис. Нардеп чекає на підтвердження інформації від українських правоохоронних органів.



Також раніше він написав, що дізнався новину про смерть Рощиною від її батька. Йому нібито офіційно повідомили, що дочка померла під час етапування з Таганрогу до Москви.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що тримає в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, про це йдеться у листі міністерства оборони РФ, який отримав Володимир Рощин, батько Вікторії.



Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки готувала репортаж.



За словами рідних журналістки, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала де знаходиться. Першу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Сім'я також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Мінреінтеграції та Офісі омбудсмена 21 вересня.



НСЖУ вимагає негайного та безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиною та інших незаконно захоплених журналістів.