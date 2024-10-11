Українці тепер користуються пунктом пропуску «Доманово» — «Мокрани», щоб повернутися з Білорусі чи Росії

Шлях до пункту пропуску «Доманова». Кадр із відео ДПСУ

Гуманітарний коридор «Покровка — Колотилівка» на кордоні Сумської області в Україні та Білгородській області не працює після того, як в Курській області почалися бої. Росія закрила цей шлях без жодних пояснень і повідомлень, чи він колись знову працюватиме.



Тепер українці користуються пунктом Доманове у Волинській області — Мокрани у Берестейській області Білорусі.



При цьому у Державній прикордонній службі України наголошують, що цей пункт пропуску не є «гуманітарним коридором», як багато хто називав і «Покровку — Колотилівку», і зараз називають «Доманове — Мокрани».



«З початком повномасштабного вторгнення всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю рішенням уряду України закрито. Там не здійснюються пропускні операції у тому класичному вигляді, як це звикли бачити та розуміти. Водночас жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися на територію України», — сказав «Новинам Донбасу» спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



Він наголошує: повернення громадян через обидві ділянки кордону — і з РФ, і з Білоруссю фіксували ще 2022 року. Якийсь час через КПП «Покровка — Колотилівка» Росія дозволяла виїжджати навіть на транспортних засобах. Але потім заборонила – традиційно без роз'яснень чому. Люди змушені були переходити КПП пішки ґрунтовою дорогою. З боку РФ не було жодних зручностей. Крім цього, російська сторона могла просто закрити пункт пропуску, що зробила в черговий раз після того, як почалися бойові дії в Курській області. Щодо української влади, то, наприклад, у Мінреінтеграції часто закликали користуватися цим КПП. Київ також іноді закривав цей пункт, але завжди пояснював, чому. Причиною були обстріли Сумської області з боку РФ. Українська влада завжди повідомляла, коли пункт пропуску буде відкрито.



Як працює прикордонний пункт «Доманове — Мокрани» і які потрібні документи, щоб пройти через нього, читайте в статті «Новин Донбасу».