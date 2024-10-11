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Украинцы теперь пользуются пунктом пропуска «Доманово» — «Мокраны», чтобы вернуться из Беларуси или России

11 октября 2024, 07:01

Украинцы теперь пользуются пунктом пропуска «Доманово» — «Мокраны», чтобы вернуться из Беларуси или России

Путь к пункту пропуска «Доманово». Кадр из видео ГПСУ Путь к пункту пропуска «Доманово». Кадр из видео ГПСУ

Гуманитарный коридор «Покровка — Колотиловка» на границе Сумской области в Украине и Белгородской области в РФ не работает после того, как в Курской области начались бои. Россия закрыла этот путь без каких-либо объяснений и сообщений, будет ли он когда-то снова работать. 

Теперь украинцы пользуются пунктом «Доманово» в Волынской области — «Мокраны» в Берестейской области Беларуси.

При этом в Государственной пограничной службе Украины подчеркивают, что этот пункт пропуска не является «гуманитарным коридором», как многие называли и «Покровку — Колотиловку», и сейчас называют «Доманово — Мокраны».

«С началом полномасштабного вторжения все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью решением правительства Украины закрыты. Там не осуществляются пропускные операции в том классическом виде, как это привыкли видеть и понимать. В то же время ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на территорию Украины», — сказал «Новостям Донбасса» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко подчеркивает: возвращение граждан через оба участка границы — и с РФ, и с Беларусью фиксировали еще в 2022 году. Некоторое время через КПП «Покровка — Колотиловка» Россия разрешала выезжать даже на транспортных средствах. Но потом запретила — традиционно без разъяснений, почему. Люди вынуждены были переходить КПП пешком по грунтовой дороге. Со стороны РФ не было никаких удобств. Кроме этого, российская сторона могла просто закрыть пункт пропуска, что и сделала в очередной раз после того, как начались боевые действия в Курской области. Что касается украинской власти, то, например, в Минреинтеграции часто призывали пользоваться этим КПП. Киев тоже иногда закрывал этот пункт, но всегда объяснял, почему. Причиной были обстрелы Сумской области со стороны РФ. Украинская власть всегда сообщала, когда пункт пропуска будет открыт.

Как работает пограничный пункт «Доманово» — «Мокраны» и какие нужны документы, чтобы пройти через него, читайте в статье «Новостей Донбасса».

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