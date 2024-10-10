У Києві затримали організатора автобусних перевезень на окуповану територію

Київська поліція викрила незаконну схему переправлення людей через держкордон України. Організатору трансферу та його помічниці загрожує до дев'яти років позбавлення волі.



Правоохоронці спільно із співробітниками СБУ з'ясували, що людям пропонували перевезення через територію Польщі та Білорусі до Москви, а звідти вже прямим сполученням на територію Донецької області. Вартість такої послуги коштувала 350-400 євро для дорослих та 200 євро для дітей.

«Організатором схеми виявився 55-річний уродженець Донецької області, який у телеграмі створив закриту групу, де публікував оголошення про пасажирські перевезення з Києва в тимчасово окупований Донецьк. До протиправної діяльності фігурант залучив 42-річну знайому, яка виконувала роль диспетчера та мала спілкуватися з клієнтами», — повідомили в поліції.



Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних, під час яких вилучили гроші у сумі 260 000 гривень, 27 000 доларів США, а також банківські картки, мобільні телефони, документи та два автомобілі марки Mersedes — Benz Sprinter, які використовувалися для перевезень.

Чоловіка та його помічницю підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.