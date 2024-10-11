Загиблу Вікторію Рощину росіяни тримали в установах, де застосовують тортури — правозахисниця

Російські силовики утримували українську журналістку Вікторію Рощину у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії №77 в окупованому Бердянську Запорізької області. За даними Медійної ініціативи за права людини, у цих установах до полонених застосовуються тортури.



«Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема жінок. Таганрог (Бердянськ насправді також там катували електричним струмом) відомий як одне з найжорстокіших для українців місць утримання на території РФ. Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців із "Азовсталі". Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах — оговорюють себе. Потім їх переводять до Ростова і судять», — розповіла виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.



Нагадаємо, 10 жовтня інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиною підтвердилась. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець наголосив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки.



У зв'язку з інформацією про смерть української журналістки в РФ, Генпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом її зникнення та перекваліфіковано на воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Російська влада піддає українських військовополонених широкомасштабним і систематичним тортурам та жорстокому поводженню. За даними моніторингової місії ООН, 169 українських військовополонених за останні 18 місяців повідомили про жорстокі побиття, удари електричним струмом, задушення, застосування електрошокера, примушення до тривалого перебування у стресових позах, позбавлення сну, імітацію страт, погрози та приниження. Також 68% повідомили про випадки сексуального насильства.



Катування та жорстоке поводження відбувалися на всіх етапах перебування у полоні — під час допитів, прибуття до місць інтернування, щоденних справ, а також жахливих умов інтернування.