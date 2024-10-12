Мінімум 20 тисяч бойовиків «ДНР» поранені на війні РФ проти України

Війна, яку РФ розпочала проти України, покалічила фізично чи ментально щонайменше 20 тисяч жителів окупованої частини Донецької області. Це ті люди, які брали безпосередню участь у бойових діях та вижили.



Філія російського фонду «Захисники Вітчизни» заявила донецьким ЗМІ, що офіційно зареєструвала 20 тисяч «ветеранів та членів сімей загиблих військовослужбовців» на окупованій Донеччині. Однак не вказано, з якого року люди, які воювали за РФ, можуть офіційно стати на облік. Адже РФ використала жителів Донецької області у війні проти України не з 2022 року, а раніше — з 2014-го.

Ця філія займається допомогою «ветеранам бойових дій»: протезування, консультації з оформлення документів та соціальних виплат, перенавчання та працевлаштування, надає послуги юристів та психологів.

Раніше повідомлялося, що далеко не всі мешканці окупованої Донеччини можуть оформити статус «учасника бойових дій» чи «ветерана» за російським законодавством. Таким чином, 20 тисяч людей, які вижили, але травмовані на війні, можна вважати мінімумом.