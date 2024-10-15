РФ атакує ракетами південь України: у Білгород-Дністровському районі прогриміли вибухи

Сьогодні, 15 жовтня, вибухи пролунали у межах Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомив канал моніторингу російської авіації Monitor.



Раніше з'явилася інформація про загрозу балістики із Криму. Атаку підтвердили й у командуванні Повітряних сил ЗС України.



«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу!», — йдеться у заяві ПС ЗСУ.



На день раніше, 14 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що російські окупанти вдарили балістичною ракетою по місту, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.