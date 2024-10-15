Краматорськ: Через загрозу обвалення заборонили вхід до під'їзду обстріляного росіянами будинку

Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради повідомило сьогодні, що вхід до під'їзду №2 житлового будинку по вулиці Приймаченко, 9 заборонено.
Нагадаємо, 25 вересня російські війська завдали удару по Краматорську керованими авіабомбами. Зазначений будинок — один із тих, що були пошкоджені від прямого влучення російського боєприпасу.
Наголошується, що внаслідок серйозних пошкоджень існує загроза непрогнозованого обвалення порушених конструкцій будинку, що може призвести до трагічних наслідків.
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