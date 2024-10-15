Краматорск: Из-за угрозы обрушения запретили вход в подъезд обстрелянного россиянами дома

Управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета сообщило сегодня, что вход в подъезд №2 жилого дома по улице Приймаченко, 9 запрещен.
Напомним, 25 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску управляемыми авиабомбами. Указанный дом — один из тех, которые были повреждены от прямого попадания российского боеприпаса.
Отмечается, что в результате серьезных повреждений существует угроза непрогнозируемого обрушения нарушенных конструкций дома, что может привести к трагическим последствиям.
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