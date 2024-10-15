Краматорск: Из-за угрозы обрушения запретили вход в подъезд обстрелянного россиянами дома

В Краматорске запретили вход в подъезд обстрелянного российскими войсками дома. Фото: Новости Донбасса

Управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета сообщило сегодня, что вход в подъезд №2 жилого дома по улице Приймаченко, 9 запрещен.

Напомним, 25 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску управляемыми авиабомбами. Указанный дом — один из тех, которые были повреждены от прямого попадания российского боеприпаса.

Отмечается, что в результате серьезных повреждений существует угроза непрогнозируемого обрушения нарушенных конструкций дома, что может привести к трагическим последствиям.