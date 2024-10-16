Франція почне постачання дронів-камікадзе українським військовим

Франція розпочне постачання дронів-камікадзе для української армії. Фото: кадр із відео

Протягом найближчих тижнів Франція розпочне постачання дронів-камікадзе своїм та українським військовим. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.



«Успішні випробування першого у Франції дистанційно керованого боєприпасу, відомого також як дрон-камікадзе», - написав Лекорню.

Результат випробувань французьких дронів-камікадзе для української армії. Фото: кадр із відео

Результат випробувань французьких дронів-камікадзе для української армії. Фото: кадр із відео

За словами очільника оборонного відомства Франції, постачання в Україну розпочнеться найближчими тижнями. Раніше Шмигаль заявив, що в Україні до кінця року виготовлять 1,5 млн дронів.



Нагадаємо, Франція у рамках військової допомоги також поставить в Україну літаки Mirage 2000.