ППО України збила 22 з 56 російських БпЛА

ППО України збила 22 з 56 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 17 жовтня 2024 року РФ завдала удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



«В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.



Зазначається, що два безпілотники вийшли з повітряного простору у напрямку Білорусі, а 27 ударних БпЛА та безпілотників невстановленого типу РФ локально втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.



За даними командування Повітряних Сил, зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях.



Сьогодні у Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють застарілі ЗРК радянського виробництва.







Раніше повідомлялося, що Повітряні сили та Сили ППО збили над Україною ще 17 дронів.