РФ вдарила по Дніпропетровщині з артилерії: троє постраждалих

Росіяни атакували Марганець. Фото: Сергій Лисак

Російська армія 17 жовтня атакувала Марганець на Дніпропетровщині. Відомо про трьох поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської міської військової адміністрації Сергій Лисак.



«У лікарні 56-річний чоловік та жінки 47 та 68 років. Все в стані середньої тяжкості», — зазначив він.





Крім того, за словами Лисака, росіяни вдарили за допомогою артилерії. Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто та комунікації.



Раніше ми писали, що російські війська вранці 10 жовтня вкотре обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Цього разу вдарили за допомогою дронів. Інформації про жертв немає.