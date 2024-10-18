«На нас чекає дуже важка зима»: Байден зробив важливу заяву про війну в Україні

Байден попередив, що на Україну та партнерів чекає важка зима. Фото: Evan Vucci/Pool via REUTERS

Союзники по НАТО повинні надавати підтримку Україні доти, доки не буде мир. За словами президента США Джо Байдена, на Україну чекає важка зима. Про це він заявив під час свого візиту до Берліна.



Американський лідер зазначив, що НАТО має «продовжувати надавати підтримку... поки Україна не завоює справедливий та міцний світ».



Крім того, Байден засудив російську атаку і заявив, що НАТО «залишається сильним і єдиним як ніколи».



«На нас чекає дуже тяжка зима. Ми не можемо опускати руки», — резюмував Байден.



Раніше ми писали, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді.