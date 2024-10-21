У Києві «Газель» на повній швидкості в'їхала в маршрутку: загинула жінка, ще п'ятеро пасажирів дістали травми

У Києві «Газель» врізалася в маршрутку: загинула жінка, 5 поранених. Фото: Нацполіція

Сьогодні, близько 10:00, по вулиці Вадима Гетьмана в Солом'янському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП загинула жінка похилого віку, ще п'ять пасажирів дістали травми, інформує поліція Києва.



Водій «Газелі» на повній швидкості здійснив наїзд на автобус «Атаман», який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів.



«Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка - пасажирка автобуса, ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до закладів охорони здоров’я», - заявили в поліції.

У Києві «Газель» врізалася в маршрутку: загинула жінка, 5 поранених. Фото: Нацполіція

У Києві «Газель» врізалася в маршрутку: загинула жінка, 5 поранених. Фото: Нацполіція

У Києві «Газель» врізалася в маршрутку: загинула жінка, 5 поранених. Фото: Нацполіція

Згідно з правоохоронцями, водій «Газелі» був тверезим. Раніше, 11 жовтня, близько 06:30, на об'їзній дорозі Львова в районі села Чишки сталася масова ДТП, в якій загинуло двоє людей.