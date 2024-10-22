Сили ППО вночі та вранці збили понад 40 російських безпілотників: частину дронів знищили на Донеччині

Система ППО Hawk. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 22 жовтня окупанти атакували Україну 60 ударними БПЛА «Шахед-136/131» та дронами невстановленого типу з районів міст Курськ, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Сили ППО збили 42 безпілотники у Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість БПЛА знищили на Сумщині.



Також 10 дронів локаційно втрачені, один – полетів в Білорусь, три – назад в Росію. Ще один безпілотник знаходиться у повітряному просторі України. Бойова робота продовжується.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня «шахеди» вдарили по житлових будинках у Сумах, внаслідок чого загинули три людини, серед них дитина.