Окупанти завдали 316 ударів по Запоріжжю: двоє чоловіків загинули у Василівському районі

Окупанти завдали 316 ударів по Запоріжжю, загинули двоє мешканців. Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби окупанти РФ завдали 316 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атак двоє чоловіків 40 та 73 років загинули від удару по Василівському району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Війська РФ здійснили 6 авіаударів по Малим Щербакам, Малій Токмачці та Левадному. Також 174 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.



На додаток ЗС РФ здійснили вісім обстрілів з РСЗВ, накривши Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку. Зазначається, що надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.







Нагадаємо, 10 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя, зруйновано приватні будинки та є постраждалі.