НАТО не готове запропонувати Україні ні членство, ні навіть запрошення до Альянсу — Politico

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не готова запропонувати Україні членство. Те саме стосується і запрошення до Альянсу. Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє американське видання Politico.

З її слів, США не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

«На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну», — сказала Сміт.

Вона зазначила, що «наш намір полягає в тому, щоб продовжувати наближати українців до НАТО».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що керівництво країни відкрите до ідеї негайного запрошення України до НАТО.