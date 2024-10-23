РФ атакувала Україну ракетою та дронами: ППО збила 57 БПЛА

ППО збила 57 дронів. Фото: Повітряні сили

Російська армія запустила по Україні 81 дрон і керовану ракету. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 57 «шахедів». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 23 жовтня 2024 року (з 22.00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ. Також противник атакував Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря», — йдеться у повідомленні.



Станом на 9.00 сили та засоби ППО збили 57 російських БПЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.



Крім того, 15 російських безпілотників наразі локально втрачено. До 9-ти БПЛА спостерігаються у повітряному просторі України.





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