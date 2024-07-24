У Лондоні встановили інсталяцію «487» на честь українських спортсменів, які загинули на війні

Інсталяція «487» у Лондоні: данина вбитим українським спортсменам Фото: НОК України

На Парламентській площі Лондона встановили Інсталяцію «487» на честь українських спортсменів, які загинули на війні. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.



«Уряд Великої Британії вшановує українських спортсменів, чиї життя забрала Росія внаслідок повномасштабного вторгнення», — йдеться у повідомленні.



На 3D-дисплеї з'являється жахлива цифра «487» — приблизна кількість українських спортсменів, які загинули на війні станом на початок липня 2024 року.



Навколо дисплея виставлено спортивні реквізити. Вони відтворюють деякі види спорту, якими займалися 487 загиблих атлетів. Експозиція нагадує про руйнівні наслідки війни.



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