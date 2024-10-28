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У Воронезькій області РФ дрони знову вдарили по спиртзаводу

28 жовтня 2024, 07:31

У Воронезькій області РФ дрони знову вдарили по спиртзаводу

Після атаки безпілотника на підприємстві у Воронезькій області Росія виникла пожежа. Скріншот відео Після атаки безпілотника на підприємстві у Воронезькій області Росія виникла пожежа. Скріншот відео

У Воронезькій області Росії заявили про атаку безпілотників. Пошкоджень зазнали два промислові підприємства. Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Він заявив про роботу протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби. В області, за його словами, вдалося збити 10 БПЛА.

«Внаслідок падіння одного дрону пошкоджено прибудову господарського приміщення на промисловому підприємстві», — написав він.

Пошкодження зафіксовано ще на одному промисловому підприємстві. Там також упав БпЛА, що спричинило пожежу на одному з об'єктів.

Пізніше Гусєв повідомив, що одна людина постраждала «під час падіння БПЛА та подальшого займання на промисловому підприємстві».

«За попередніми даними, пожежа торкнулася будівлі та однієї ємності. Також на даний момент попередньо відомо про пошкодження двох житлових будинків та однієї господарської споруди», — йдеться у його заяві.

Тим часом у мережі пишуть, що дрони атакували спиртзавод «Етанол спирт» у селі Красне. Там спалахнула сильна пожежа. Крім того, в мережі з'явилися численні кадри підприємства, що горить.

Нагадаємо, минулого разу «Етанол спирт» у селі Красне атакували в ніч на 22 жовтня разом із ще 3 спиртзаводами у Тульській та Тамбовській областях.

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