Війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: п'ять людей загинули, ще три – поранені

За 30 жовтня росіяни вбили п'ять жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули в селищі Зарічне, одна – у місті Дружківка, одна – у селі Берестки та одна – у селі Успенівка.



Ще три людини в області за добу отримали поранення: у місті Курахове, селищі Щербинівка та селі Дальнє.

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни обстріляли селище Донецьке на Донеччині, під удар потрапило підприємство, рятувальники гасили масштабні пожежі.