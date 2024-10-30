Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини: двоє загиблих, 15 поранених

РФ обстріляла 12 н. п. Херсонщини: 2 загиблих, 15 поранених. Фото: Нацполіція

Росіяни знову обстріляли 12 населених пунктів Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів та БпЛА, в результаті загинули двоє та поранено 15 людей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.



Минулої доби від комбінованих атак противника постраждали Херсон, Антонівка, Микільське, Білозерка, Станіслав, Комишани, Придніпровське, Зеленівка, Чорнобаївка, Садове, Берислав та Золота Балка.



Поліція зафіксувала пошкодження 30 приватних та трьох багатоквартирних будинків, навчального закладу, магазину, восьми автобусів, п'яти автомобілів, восьми гаражів та газопроводів.



Вночі армія РФ обстріляла територію одного з комунальних транспортних підприємств у Центральному районі Херсона, там пошкоджено вісім автобусів, вікна та дах будівлі.



У Корабельному районі міста через артобстріл пошкоджено газопровід, багатоквартирний та два приватні будинки. Також атака призвела до пожежі на території гаражного кооперативу, де пошкоджено та вигоріло шість гаражів.



Зранку російські військові вдарили з артилерії по селищу Текстильному, що у Дніпровському районі Херсона.



Загинули 62-річний чоловік та 66-річна жінка, ще вісім жителів селища віком від 19 до 54 років отримали мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Раніше російські війська атакували Херсон, вбивши 62-річного чоловіка.