Росія обстріляла Донецьку область: пошкоджено 24 будинки та дві багатоповерхівки

За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши 24 будинки та дві багатоповерхівки. Про це у телеграм написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 1 листопада:
Результат обстрілів РФ. Фото: Філашкін
Результат обстрілів РФ. Фото: Філашкін
Також з лінії фронту було евакуйовано 247 осіб, у тому числі 16 дітей. Нагадаємо, за 31 жовтня росіяни поранили двох мешканців Донецької області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях