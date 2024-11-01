Росія обстріляла Донецьку область: пошкоджено 24 будинки та дві багатоповерхівки

Результат обстрілів РФ. Фото: Філашкін

За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши 24 будинки та дві багатоповерхівки. Про це у телеграм написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 1 листопада:

Покровський район . У Кураховому поранено людину, у Дачному пошкоджено 7 будинків, в Успенівці — ще 3.

. У Кураховому поранено людину, у Дачному пошкоджено 7 будинків, в Успенівці — ще 3. Краматорський район . У Краматорську обстріляна промзона. У Слов'янську пошкоджено 10 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

. У Краматорську обстріляна промзона. У Слов'янську пошкоджено 10 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки, у Дронівці поранено людину і пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки й промислова будівля.

Результат обстрілів РФ. Фото: Філашкін

Результат обстрілів РФ. Фото: Філашкін

Також з лінії фронту було евакуйовано 247 осіб, у тому числі 16 дітей. Нагадаємо, за 31 жовтня росіяни поранили двох мешканців Донецької області.