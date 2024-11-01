РФ обстріляла Дніпро: на місці «прильоту» спалахнула пожежа

У п'ятницю, 1 листопада, російська армія атакувала Дніпро. У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Ворог ударив по Дніпру. Виникла пожежа. Усі деталі з'ясовуємо», — зазначив він.



Раніше ми писали, що російські окупанти ввечері, 28 жовтня, вдарили балістикою містом Кривий Ріг Дніпропетровської області. Двоє чоловіків загинули.