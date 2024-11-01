У 5 областях затримали чиновників, які створили схеми ухилення від мобілізації

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Серед затриманих — чиновники медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій (МСЕК та ВЛК) та власник приватного вишу, у якого під час обшуків виявили гранатомет.



СБУ викрила шахраїв у Київській, Харківській, Рівненській, Кіровоградській та Львівській областях. Там затримано організаторів махінацій.



«Серед фігурантів — чиновники МСЕК та військово-лікарських комісій, а також керівник приватного вишу та шахраї-рецидивісти. За суми від 5 до 20 тис. доларів вони допомагали військовозобов'язаним ухилятися від призову на підставі підроблених документів», — йдеться у повідомленні.



Так, у Київській області викрито заступника голови ВЛК одного з районів області, який підробляв для ухилянтів медичні висновки про непридатність до служби за станом здоров'я.

За даними слідства, чиновник входив до складу злочинного угруповання, яке займалося схемами для ухилянтів, яке правоохоронці нейтралізували у квітні цього року.



На Харківщині, за інформацією української спецслужби, військова контррозвідка СБУ затримала голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними медичними довідками для «списання» ухилянтів з військового обліку.

Також, як повідомляють у СБУ, у Львівській області викрито схему, що діяла в одному з приватних вишів.



«За наявними даними, власник університету та ректорат зараховували призовників на навчання поза ліцензованими річними обсягами, затвердженими міністерством освіти і науки. Це дозволяло військовозобов'язаним оформляти відстрочки на підставі довідок "здобувача освіти"», – уточнюється у повідомленні.

У СБУ наголошують, що під час обшуків у власника вишу виявлено протитанковий гранатомет, гвинтівки, карабіни та майже 5 тис. набоїв різного калібру.



Власника приватного вишу затримано та взято під варту.



Також у Кіровоградській області затримано двох шахраїв-рецидивістів, які продавали ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність. Для підробки документів фігуранти використовували особисті зв'язки у МСЕК.



На Рівненщині підозру отримали ще п'ятеро учасників корупційної схеми ухилення від призову, яку правоохоронці ліквідували у жовтні цього року. Серед фігурантів — чиновник МСЕК, завідувачка місцевої лікарні та ще двоє лікарів.



За всіма викритими фактами затриманим повідомили про підозру (відповідно до скоєних злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене повторно), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).