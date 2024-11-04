Затримано коригувальника, через якого у Сумах загинули мирні жителі

У Сумах СБУ затримала корегувальника вогню військ противника. Фото: СБУ

Затримано коригувальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), який 22 жовтня навів безпілотний літальний апарат на Суми. В результаті атаки тоді загинули троє людей. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що коригувальником виявився 23-річний мешканець Сум. Саме за його координатами, згідно з розслідуванням, противник атакував місто ударним безпілотником 22 жовтня, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких була дитина.

Крім того, чоловік також розвідував для агресора геолокації Сил оборони. Для цього він об'їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто та приховано фіксував «потрібні» об'єкти.

«Встановлено, що агент перебував на прямому зв'язку із кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей із координатами та детальним описом об'єктів», — повідомили у СБУ,

Коригувальник був затриманий «на гарячому», коли він виконував чергове завдання противника. Згідно з даними слідства, мешканця Сум було завербовано ще восени, коли він писав у російських телеграм-каналах про свої очікування на окупацію Сумської області.

Під час обшуків було вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.