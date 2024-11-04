Через штормову погоду знеструмлено понад 70 населених пунктів у низці областей

У 74 населених пунктах України не буде електропостачання, причина — штормова погода, яка зберігатиметься протягом доби. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«Внаслідок штормової погоди в окремих регіонах України на ранок було знеструмлено 74 населені пункти у чотирьох областях», — йдеться у повідомленні.



В Укренерго повідомили, в яких саме регіонах немає світла:



- у Дніпропетровській;



- Сумський;



- Київській;



- Чернігівській.



У відомстві уточнили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, проте несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби.





Раніше ми писали, що в Україні з наступного тижня можуть розпочатися погодинні графіки відключення електроенергії.