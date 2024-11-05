Росія за добу завдала 144 удари по Запорізькій області

РФ за добу завдала 144 ударів по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 144 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька ОВА.



Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Таврійському та Малій Токмачці. 43 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.



Також окупанти здійснили 9 обстрілів з РСЗВ по території Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного.



«На додаток 87 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському», — йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.



Минулої доби надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали.