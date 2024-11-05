Втрати російської армії за два роки війни перевищили 700 тисяч осіб

Втрати ЗС РФ уже перевищили 700 тисяч осіб. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати військ РФ склали близько 1260 осіб, а загальна кількість поранених і загиблих вже приблизно досягла 701 650 російських окупантів. Інформацію про втрати росіян у своєму звіті опублікував Генштаб ЗСУ.



Збройні сили України також за добу знищили 15 танків, 43 броньовані машини, 29 артилерійських систем та два засоби ППО.



Нагадаємо, Росія вже перекинула 11 тисяч військових КНДР у Курську область. Також стало відомо, що Канада передасть Україні першу систему ППО NASAMS до кінця року.