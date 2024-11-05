У російському Бєлгороді дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок: є постраждалі

Як мінімум троє людей постраждали після удару безпілотника по багатоповерховому житловому будинку в російському Бєлгороді. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що БПЛА врізався в будинок на вулиці Каштановій, після чого стався вибух та пожежа.
На місце події виїхали екстрені служби, йдеться у повідомленнях.
Нагадаємо, у Бєлгородській області 3 листопада загинув чоловік через скидання вибухового пристрою з безпілотника.
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