У російському Бєлгороді дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок: є постраждалі

Безпілотник врізався в багатоповерховий будинок у Білгороді, є постраждалі. Фото: SHOT/Telegram

Як мінімум троє людей постраждали після удару безпілотника по багатоповерховому житловому будинку в російському Бєлгороді. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що БПЛА врізався в будинок на вулиці Каштановій, після чого стався вибух та пожежа.

На місце події виїхали екстрені служби, йдеться у повідомленнях.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 3 листопада загинув чоловік через скидання вибухового пристрою з безпілотника.