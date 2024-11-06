Ціллю дронів у Дагестані була база Каспійської флотилії ВМФ РФ

Момент атаки безпілотника у Каспійську. Скріншот відео

Дрони намагалися атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані. Про це свідчать кадри з місця та очевидці, пишуть росЗМІ.

Раніше глава регіону повідомив, що у Каспійську збили безпілотник, проте місцеві жителі повідомляють, що їх було кілька.

Фото та відео з місця свідчать, що дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Згідно з відкритими даними, у цьому пункті базуються частини берегових військ, включаючи морську піхоту. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях, пише видання ASTRA.

За даними моніторингу пожеж NASA, пожежі після атаки в районі пункту базування флотилії не зафіксовано.

Неповнолітня дівчина постраждала під час атаки безпілотників на Каспійськ у Дагестані, це попередні дані.

За словами джерел видання Baza, 16-річна Мадіна (ім'я змінено), йшла дорогою неподалік місця падіння одного з дронів. Внаслідок вибуху вона отримала осколкові поранення та була доставлена до лікарні.

Усього ж, за даними «Бази», у сьогоднішній атаці на Каспійськ брали участь 4 дрони А-22 «Летюча лисиця».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місто Каспійськ у Дагестані було атаковане безпілотником.