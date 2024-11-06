Щоденні атаки та звук артилерії: військові показали кадри з міста Часів Яр

Фото міста Часів Яр. Фото: 18-а Слов'янська бригада

Російські окупанти кілька місяців намагаються захопити Часів Яр Донецької області, проте просування не мають. Українські військовослужбовці 18-ї Слов'янської бригади оприлюднили кадри фронтового міста.



«Часів Яр — місто, яке окупанти намагаються захопити вже не один місяць. Тут не замовкає канонада артилерії, а між понівечених будівель і машин відчувається важкий запах гару та пороху. Проте життя тут все ще є. Як і надія на майбутнє.», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в районі міста Часів Яр Донецької області зменшилася кількість російських штурмів.