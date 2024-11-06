Росіянин утік від командування і здався українським прикордонникам

Російський окупант опинився в полоні прикордонників, спробувавши втекти від свого командування. Відео із ним опублікував пресцентр ДПСУ.







Бійці 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса взяли в полон російського солдата на Куп'янському напрямку під час відбиття ворожої атаки. Окупант здався, пояснивши, що вирішив сховатися від командування.



«Він підписав контракт у вересні та служив стрільцем. Полоненого передали спецслужбам для формування обмінного фонду», - розповіли прикордонники.



Раніше прикордонники ліквідували двох окупантів на Куп'янському напрямку.